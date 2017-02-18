В центре Ростова прошла Эстафета огня III зимних Всемирных военных игр

Сегодня, 18 февраля, в самом центре Ростова — на Театральной площади — прошла Эстафета огня III зимних Всемирных военных игр. Символично, что в ней приняли участие 2017 человек.

«Для нас большая честь в городе Ростове-на-Дону принимать спортивной огонь Всемирных военных игр. Ростов — это город воинской славы, это центр Южного военного округа», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Огонь на Театральную площадь доставили на специальном военном бронеавтомобиле «Тигр». Его торжественно встретили представители командования ЮВО, военнослужащие, кадеты Аксайского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА, в том числе около 1,4 тысячи военнослужащих ЮВО, а также ветераны спорта и представители общественности.

«Ростов по праву является городом, который достоин принимать эстафету огня. Эти игры пройдут под девизом: «Дружба через спорт». Они призваны укреплять идеологию спорта, продвигать популяризацию здорового образа жизни и укреплять взаимоотношения между вооруженными силами стран всего мира», — говорит глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев,

Также в честь Эстафеты на Театральной площади перед зрителями проехали образцы современной военной техники ЮВО — бронированные автомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К», бронетранспортер БТР-82, а также машины технического обеспечения на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал».

В пресс-службе администрации Ростова напомнили, что Россия впервые принимает III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года. Право на их проведение Россия получила в 2015 году, на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM в Кувейте.