В центре Ростова военные выстроились в число ’2017′

В донской столице приняли эстафету III Всемирных военных игр. На Театральной площади огонь, зажжённый на горе Эльбрус, встречали 2017 человек. Россия будет принимать впервые Всемирные военные игры. Они, как и Олимпийские, проходят раз в четыре года и объединяют спортсменов-военнослужащих всей планеты. В программу зимних игр включены семь видов спорта: лыжные гонки, ски-альпинизм, биатлон, горнолыжный спорт, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах. Эстафета спортивного огня — российская инициатива. Она не проводилась ни на одних зимних военных играх.

«Ни Италия, ни Франция не делали эстафету военного спортивного огня. Мы решили, что в нашей стране мы сделаем так, чтобы это стало традицией. Наша страна первая, мы заложим эту традицию», — говорит двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина — посол Игр в Ростове-на-Дону. Эстафета одновременно проводится в столицах всех военных округов России — в Санкт-Петербурге, Североморске, Екатеринбурге, Хабаровске и нашем городе.

«Ростов — это город воинской славы, это центр Южного военного округа. Мы гордимся, для нас это очень важно и значимо», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

На Дон лампаду с пламенем доставили из Кабардино-Балкарии, где 13 февраля состоялась церемония зажжения. На Театральную площадь Ростова огненный символ Игр привезли на военном бронеавтомобиле «Тигр» в сопровождении юнармейцев. Во встрече участвовали 2017 человек, среди которых кадеты Аксайского казачьего корпуса, воспитанники спортивных школ ЦСКА, ветераны спорта. А эксклюзивом праздника в донской столице стало выстроенное военнослужащими число «2017″.

Обогнув площадь, титулованные спортсмены региона передали лампаду Светлане Хоркиной. Именно она из Ростова-на-Дону доставит огонь в столицу. Туда же прибудут частицы пламени и из других городов России.

Объединение пяти огней состоится 23 февраля в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. После торжественной церемонии огонь Игр будет отправлен в город Сочи, где 24 февраля в Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты дистанцией в 2017 метров.

Игры пройдут с 22 по 28 февраля. Более тысячи спортсменов-военнослужащих из 20 стран мира разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях.