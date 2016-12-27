В центре Ростова вывесили гирлянду из разрисованных футбольных маек

Необычное новогоднее украшение сегодня появилось в центре Ростова. На центральной улице города повесили гирлянду, сделанную из элементов, стилизованных под футбольные майки. Каждая раскрашенная вручную футболка получилась уникальной. Проект инициировала ростовская дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу. Главная задача акции, по словам организаторов — объединить горожан и создать праздничное настроение.

«Основные цели акции две. Первая — чтобы всем стало понятно, что это по-настоящему большое событие мы можем сделать только вместе и что все жители нашего региона — это большая команда. Везде строили стадионы, везде велась инфраструктура, но дух Чемпионата создают именно местные жители, которые показывают гостеприимство региона, проводящего Чемпионат», — говорит директор ГАУ РО «Ростов-2018″ Павел Гавриков.

«Я думаю, таким образом, разукрасив эту футболку, которая войдет в новогоднюю футбольную гирлянду, я внесу какой-то свой вклад в это великое футбольное событие», — говорит участница акции Лариса Маслова.