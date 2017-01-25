В Цимлянском районе государство помогает молодым специалистам строить жилье

Молодые специалисты Цимлянского района выбирают индивидуальное строительство. Чтобы привлечь рабочие кадры на село, государство берёт на себя 70 процентов расходов на новое жильё. За три года программа помогла построить дома почти трем десяткам семей и ещё более полусотни изъявили желание в ней участвовать.

Гора строительного материала для маленького Тимы сейчас то ли песочница, то ли горка. Но это ненадолго — в скором времени родители намерены обустроить здесь все по высшему разряду. Будет и мангал с коптильней, и кресла на террасе, и уютная детская площадка.

В очередь на получение жилья они встали в 2015 году, а весной начали строительство. Дом площадью в 160 квадратных метров практически готов. Впереди — обустройство территории, отделка, покупка мебели.

«Встали в очередь, собрали пакет документов, получили деньги. Ждали полгода — пошли по категории «строительство», поэтому там гораздо быстрее, желающих меньше», — говорит Иван Мартынов.

Жилье по программе поддержки молодых специалистов в Цимлянском районе получают регулярно. Третий год квадратные метры не покупают на вторичном рынке, а дают возможность людям строиться.

«На сегодня 29 семей в нашем районе получили деньги на улучшение жилищных условий. Это, как правило, молодые специалисты на селе — механизаторы и их семьи, которые остались жить на селе Им придется после получения гранта еще отработать пять лет на селе», — говорит глава администрации Цимлянского района Андрей Садымов.

По этой программе государство оплачивает 70 процентов стоимости строительства, остальные деньги вкладывают жители. Оксана Текучева с мужем таким образом получили сертификат на 1 миллион 50 тысяч в прошлом году. Построили дом 77 квадратных метров.

«Очень приличная помощь. Большое счастье, мы бы сами никогда не смогли построить или купить дом», — говорит Оксана Текучёва.

Программа рассчитана до 2020 года, но на селе надеются, что ее продлят в очередной раз. Как минимум 52 семьи в Цимлянском районе изъявили желание в ней поучаствовать.