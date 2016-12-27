В ТЦ ‘Мега’ попасть к Деду Морозу можно только через ‘Честный детектор’

Главный вопрос Дедушки Мороза «Хорошо ли вы вели себя в этом году?» теперь не останется без ответа. Пройти «Честный детектор» и зайти в гости к главному новогоднему персонажу можно в торговом центре «Мега». Там всех мальчиков и девочек встречает секретарь Деда Мороза с волшебным гаджетом в руке.

«Эта такая развлекательная игра, чтобы поместить детей в атмосферу счастья, праздника. Мы их подготавливаем к тому, что они должны говорить правду. Ведь Дед Мороз дарит подарки только хорошим деткам», — говорит секретарь Деда Мороза.

«Честный детектор» проверил маленьких посетителей «Меги» и открыл доступ к Деду Морозу.

«Мне понравилось, он очень дружелюбный, он умеет находить общий язык с детьми», — говорит один из испытуемых.

Оказалось, непослушных детей нет и все — умные и сообразительные. Сказочная атмосфера, елки и украшения, здесь даже можно услышать, как звучат подарки. Пока юное поколение играет, взрослые могут купить все необходимое для торжественной ночи. Ярмарка открыта до 8 января. И еще — ТЦ «Мега» продлевает часы работы в предновогодние дни.