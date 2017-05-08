В Усть-Донецком районе набирает силу новое волонтерское движение. Активисты помогают старикам наводить порядок в хуторах и селах. Добровольцами уже стали более 600 школьников и студентов. Кроме того, желающих присоединиться с каждым годом все больше.

Расчистили-разгребли виноградник местные школьники. В гости к единственному в хуторе ветерану Великой Отечественной войны Василию Прохоровичу Войтко волонтеры наведываются регулярно и помогают по хозяйству.

«Школьники приходят, помогают. Они молодцы», — говорит супруга ветерана Великой Отечественной войны Василия Войтко Фаина Войтко.

Пока ребята выгребают виноградник, девочки белят известью деревья. Василий Прохорович Войтко ушел на войну в 1943 году. Пехотинцем прошагал от немецко-польской границы до Берлина. Был ранен. В первый раз — под Нойштадтом. Неопытный командир вместо того, чтобы менять дислокацию роты ночью, приказал перемещаться по утру.

«Дали молодого лейтенанта. Половина первого, нет его. Сидим и ждем, как раз моя очередь подошла. В обороне сидели метров через 25, окопались. Утром в 7 часов приходит, поднял нас и пошли. Тогда меня снайпер в ногу ранил», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Василий Войтко.

Помогать старикам, наводить порядок в хуторе и вблизи его в Крымском искренне считают делом почетным и нужным. Фронт работ у местных школьников довольно широк.

«Святой источник не был облагорожен, но местный житель сделал его красивым, таким, какой он сейчас есть», — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе крымской средней школы Людмила Брындина.

Святой источник находится в диком, труднодоступном месте недалеко от хутора Крымского, но, как видно, грабли и секаторы волонтеров добрались и сюда. Это вторая группа волонтеров. Воду из этого родника, рассказывают юные знатоки местной истории, пили еще деды. Ребята считают, что не ухаживать за природной достопримечательностью было бы как минимум некультурно.

Хутор Апаринка. Памятник солдатам Великой Отечественной войны. Школьники выводят золотом буквы на каменных плитах.

«У нас два места захоронения бойцов, погибших при защите Отечества, за которыми мы следим», — отмечает директор апаринской средней школы Сергей Толочко.

Быть волонтером в Усть-Донецком районе — статус не для галочки, говорит Виктория Дмитренко. И подтверждением тому является еженедельный график.

«Активистов около 80 человек. Мы каждую неделю выходим на различные акции: экологические, патриотические», — поясняет волонтёр Виктория Дмитренко.

Больше 600 человек — такова численность волонтерского движения в Усть-Донецком районе, и желающих присоединиться к нему с каждым годом все больше.

«Дальше у нас планируется расширение таких программ как «Молодежная команда губернатора», это всероссийские и областные акции, в которых они принимают участие. Думаю, мы будем привлекать новых волонтеров», — комментирует старший инспектор отдела культуры, спорта, туризма молодежной политики администрации Усть-Донецкого района Светлана Редичкина.

Впрочем, расширяться — не самоцель, говорит Светлана Редичикина, главное, чтобы от этих активных и неравнодушных детей была польза. И хотя бы раз в год оказанная помощь, например, ветерану, или уборка территории вокруг родника — это уже что-то.