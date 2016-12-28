В Волгодонске появился новый детсад на 280 мест

Первый за 25 лет. В Волгодонске открыли один из самых больших детских садов в Ростовской области. Строили здание примерно два года, потратили больше четверти миллиарда рублей, большая часть средств — это деньги из областной казны.

У «Лазориков» — так называется дошкольное учреждение — 15 групп и рассчитан он на 280 мест. Здесь новейшее оборудование и инвентарь, современные противопожарная и охранная система. Детсад находится в микрорайоне В-17, в котором живут в основном работники Атомной электростанции. По словам главы администрации города, открытие учреждения даст толчок для развития этой территории.

«Это историческое событие. Последний детский сад, построенный с нуля, открывался в Волгодонске практически 25 лет назад, 1991 году. Мы продолжаем эту программу, губернатор нас поддерживает. Продолжается строительство детского сада на 120 мест», — рассказал глава администрации Волгодонска Андрей Иванов.