Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Волгодонске появился новый детсад на 280 мест

12:07 Среда, 28.12.2016

Первый за 25 лет. В Волгодонске открыли один из самых больших детских садов в Ростовской области. Строили здание примерно два года, потратили больше четверти миллиарда рублей, большая часть средств — это деньги из областной казны.

У «Лазориков» — так называется дошкольное учреждение — 15 групп и рассчитан он на 280 мест. Здесь новейшее оборудование и инвентарь, современные противопожарная и охранная система. Детсад находится в микрорайоне В-17, в котором живут в основном работники Атомной электростанции. По словам главы администрации города, открытие учреждения даст толчок для развития этой территории.

«Это историческое событие. Последний детский сад, построенный с нуля, открывался в Волгодонске практически 25 лет назад, 1991 году. Мы продолжаем эту программу, губернатор нас поддерживает. Продолжается строительство детского сада на 120 мест», — рассказал глава администрации Волгодонска Андрей Иванов.

Еще темы рубрики

28 декабря 2016
В Ростовской области выявлен 32 случай бешенства
28 декабря 2016
Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 15,4 процента
28 декабря 2016
Благотворительный проект собрал в цирке Ростова полторы тысячи ребят
28 декабря 2016
В ростовском аэропорту открылась выставка кино

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.