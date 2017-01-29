В Волгодонске временно отстранена от должности руководитель отдела образования

В конфликте вокруг закупок продуктов для школ и детсадов Волгодонска поставят точку прокуратура и Счетная палата. В середине января местные бизнесмены пожаловались, что их не допустили к аукционам на поставку, кроме того, власти отдали предпочтение ростовским фирмам. В управлении образования Волгодонска говорят, что не все так гладко — некоторые поставщики были внесены в реестр недобросовестных.

И сливочные, и копченые сосиски, а еще сардельки, шпикачки, колбасы. Ассортимент «Цимлянского мясокомбината» — две сотни наименований продукции. И качество, уверяет директор, всегда отличное.

«У нас прекрасная продукция, нас знают не только наша Ростовская область. И Волгоградская область, и Ставропольский край», — говорит директор «Цимлянского мясокомбината» Омар Рагимов.

А еще их давно знают в школах и детских садах Волгодонска. Цимлянский мясокомбинат полтора десятка лет поставляет свои продукты учебным заведениям. Постоянно участвуют в аукционах. По мнению Омара Рагимова, мясные изделия выигрывали в конкурентной борьбе за счет стабильного качества и относительно низкой цены. Однако в конце прошлого года — говорит директор — что-то пошло не так.

«Мы ждали, что будут аукционы, но они не состоялись по неизвестными причинам. Мы думали, мы ходили в РайОНО, просили, спрашивали, в чем дело. «Ждите, ждите». В итоге получилось, что мы остались без аукциона. Они напрямую договора заключили с ростовскими фирмами. Намного дороже», — говорит директор «Цимлянского мясокомбината» Омар Рагимов.

Лариса Сафронова — владелец торгового предприятия. Рассказывает, что луком, капустой и картошкой они кормят волгодонские школы и детсады не одно десятилетие. Продукты возят и в Ремонтнескую ЦРБ, и в зимовниковскую больницу и в дубовскую.

«Заключаем договора с поставщиками. Осенью даем денег задаток на посадку. Заключаем договора, и они нам осенью поставляют товар», — говорит директор торгового предприятия Лариса Сафронова.

Шесть предприятий Волгодонска и Цимлянска не смогли участвовать в муниципальном конкурсе. К приезду нашей съемочной группы собрались все. И каждый высказывает недовольство.

«Управление образования запросило коммерческие предложения на продукты питания. Им эти предложения были предоставлены, однако они не были учтены, как будто их вообще не было», — говорит юрист торгового предприятия Александр Чернобровин.

Городское управление образования заключило прямые договоры с тремя ростовскими фирмами. С «Комбинатом общественного питания №1″, с ИП Поливода и ИП Кудрявцевой.

«801 контракт — был заключен с поставщиками из города Ростова-на-Дону», — говорит юрист торгового предприятия Александр Чернобровин.

«Они участвовали во втором полугодии, эти же люди, и они просто проиграли. Понятно, у них большие расстояния, у них большие затраты, у них это накладывается на цену продукции», — говорит представитель торгового предприятия Михаил Шубин.

По мнению экс-поставщиков, это нарушает 44-й федеральный закон, поскольку не были проведены конкурсы и аукционы. За комментариями мы обратились к главе администрации Волгодонска.

«Все аргументы по поводу «честно или не честно» на сегодня проверяются. Это предмет проверки контрольно-счетной палаты г. Волгодонска, это предмет проверки органов финконтроля г. Волгодонска. Кроме того, проверку проводит прокуратура и правоохранительные органы», — говорит глава администрации г. Волгодонска Андрей Иванов.

Мы спросили у Андрея Иванова, как он относится к тому, что по целому списку продуктов, поставляемых ростовскими предпринимателями, цена выше, чем у волгодонцев.

«Даже заключение прямых контрактов не является волюнтаристским решением. Есть анализ средневзвешенной цены и ценовых предложений. Это тоже документы, с которыми надо работать. И здесь абсолютно точно не надо руководствоваться базарным принципом — «пройтись по базару», а надо работать с теми ценовыми предложениями, которые присутствовали на тот момент. И это тоже предмет проверки на сегодняшний день», — говорит глава администрации г. Волгодонска Андрей Иванов.

Мы поехали в один из детских садов, куда теперь продукты поставляют ростовчане. По словам и заведующей, и шеф-повара, с приходом новых партнеров все изменилось в лучшую сторону. Кроме цен на некоторые продукты.

«Стоимость ряда продуктов стала другой, но я могу сказать, что стоимость дня, которая определена постановлением, она на сегодня не превышается», — говорит заведующая детским садом «Аленький цветочек» Елена Юрченко.

Зато качество продуктов, по мнению Елены Юрченко, стало лучше.

«Та продукция, которая есть, она очень хорошего качества, а по ряду позиций, может быть, даже и лучше», — говорит заведующая детским садом «Аленький цветочек» Елена Юрченко.

Борщ со сметаной, гуляш из говядины, пюре картофельное, салат свекольный с соленым огурцом, два вида хлеба, яблочный компот. Меню в этом детском саду сбалансированное, питательное, вкусное. И это подтверждают и родители, и дети. И о том, что с этим меню что-то не так, и родители, и дети узнали из прессы.

У Яны Новиковой в детский сад ходит дочь. Мама говорит, что ребенок довольно привередлив, но садиковские борщи и котлеты ест с удовольствием.

«На нас это никак не отразилось. Как была та же самая еда, так вот сейчас ребеночка вожу, так то же самое есть», — говорит Яна Новикова.

«Цены на продукты какие-то уменьшились, какие-то увеличились, но средняя цена обедов осталась на том же уровне», — говорит шеф-повар столовой школы №1 Ольга Белкина.

А это школа номер 1. Шеф-повар уверят нас, что к качеству продуктов ростовских фирм претензий нет. Раньше бывало по-другому.

«Да, бывало не соответствовало качеству, приходилось возвращать. Данный продукт не принимали, было и такое», — говорит шеф-повар столовой школы №1 Ольга Белкина.

Кто прав, кто виноват в этой истории, будут решать компетентные органы. По мнению губернатора, который следит за этой ситуацией, никто не должен незаконно пострадать. При этом, если нарушение правил зафиксируют, санкции последуют.

«Если там будут выявлены очевидные нарушения законодательства, люди должны быть привлечены к ответственности», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

И в пятницу стало известно, что глава Волгодонска отстранил руководителя отдела образования города Анну Пустошкину от исполнения обязанностей на время расследования.