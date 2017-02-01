В ЮФО могут появиться новые очаги птичьего гриппа

Россельхознадзор сообщил об опасности возникновения новых очагов птичьего гриппа в Южном федеральном округе. Такую информацию публикует РБК. Переносчиками вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные пернатые, они и представляют основную опасность для домашних и сельскохозяйственных птиц. Добавим, в группу риска также попали регионы, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа.