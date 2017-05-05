В ЮФУ четырех студентов-журналистов наградили стипендией имени профессора Смирнова

Сегодня, 5 мая, лучшие студенты Института журналистики Южного федерального университета получили стипендию имени профессора Смирнова. В списке награжденных — четыре фамилии. Победителей выбирали по нескольким номинациям. Учитывались успехи в учебе, научная и общественная работа, а также журналистская практика. Награждение проходило в аудитории имени Владислава Смирнова. Здесь он провел большую часть своей жизни, читая лекции студентам-журналистам.

«Стипендия Смирнова — это хорошее подспорье для молодежи. Это не только некая сумма на карточке или в кошельке. Это признание человека», — говорит директор ГТРК «Дон-ТР» Вячеслав Ковалёв.