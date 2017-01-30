В ЮВО подвели промежуточные итоги этапа фестиваля ‘Медиа-Ас-2017′

В ЮВО подходит к завершению окружной этап III Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2016». Комиссией рассмотрено более 60-ти, которые прислали журналисты Северо-Кавказского и Южного федерального округа.

Работы оцениваются в девяти номинациях: «Лучшие кадры», «Командный голос» , «Сила слова», «Стиль жизни», «Проект специального о назначения», «Молния», «Главный калибр» , «На острие атаки», «Прорыв».

Добавим, заявки на участие пресс-служба ЮВО будет принимать до 10 февраля. С условиями участия в конкурсе, а также положением о фестивале более подробно можно ознакомиться на сайте Министерства обороны России.