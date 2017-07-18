В закрытом зоопарке Новошахтинска произошел настоящий бэби-бум

В частном зоопарке Новошахтинска пополнение — потомством обзавелась семья пятнистых оленей, это уже третий детеныш с начала лета. Однако их не увидят жители города. Новый сезон для зоопарка, который радовал местную детвору на протяжении 15 лет, может не наступить.

Этому олененку нет еще и двух недель, но он уже во всю резвится среди взрослых. Владелец животных — Николай — говорит, что после рождения детеныш практически сразу делает свои первые шаги. И если, например, погладить его по макушке, то будучи уже взрослым, бояться человека олень не будет, скорее наоборот, может подружиться.

Несмотря на то, что частный зоопарк в Новошахтинске уже закрыт, у животных настоящий бэби-бум. Помимо этого олененка не так давно родились ещё двое. Скоро на свет появится новый малыш. А дома у Николая два львёнка. Хозяин говорит, что пока работал зоопарк, животные давали потомство каждый год.

Как только малыши окрепнут, хозяину придется их отдать хорошим знакомым. Некоторых забирают в зоопарк и цирк. Как раз один олененок уже готовится к выступлению в Волгограде. А другой в скором времени отправится покорять столицу. Хозяин говорит, что закрытие зоопарка, который больше 15 лет работал бесплатно для всех желающих — мера вынужденная: средств на содержание животных нет.

До конца с любимцами Николай не прощается — фазанов, павлинов, часть копытных и львицу он оставляет у себя в домашнем зоопарке.