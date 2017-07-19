В Заксобрании обсудили условия работы студентов-волонтеров на ЧМ-2018

Количество добровольцев в Ростовской области превысило 100 тысяч человек. Такую цифру озвучили участники заседания комитета Законодательного собрания по молодежной политике, культуре и спорту.

Депутаты заслушали информацию о реализации государственной молодежной политики в регионе и рассмотрели предложения, которые внесли участники молодежных чтений. По словам председателя комитета Екатерины Стенякиной, вопросов много: как глобальных — финансирования профильных программ, так и локальных — работы волонтеров на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Решается вопрос о том, что делать с нашими волонтерами FIFA, которые в следующем году будут обслуживать ЧМ-2018. У них в это время сессия. Мы, конечно же, будем обращаться к совету ректоров, чтобы они помогли отсрочить сессию для волонтеров без потери стипендии», — рассказала председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина.