В Заксобрании подводят итоги опроса по оценке работы донских участковых

Опрос по оценке работы участковых завершается на Дону сегодня. Его проводит законодательное собрание области. В нем приняли участие сотни жителей. Дончане не только оценивают деятельность службы, но и высказывают предложения, как повысить ее эффективность. Напомним, стартовал опрос 1 декабря. После завершения голосования итоги будут опубликованы, а рекомендации переданы руководству ГУВД области.