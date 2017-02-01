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ОБЩЕСТВО

В Заксобрании подводят итоги опроса по оценке работы донских участковых

10:05 Среда, 01.02.2017

Опрос по оценке работы участковых завершается на Дону сегодня. Его проводит законодательное собрание области. В нем приняли участие сотни жителей. Дончане не только оценивают деятельность службы, но и высказывают предложения, как повысить ее эффективность. Напомним, стартовал опрос 1 декабря. После завершения голосования итоги будут опубликованы, а рекомендации переданы руководству ГУВД области.

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