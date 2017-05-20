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ОБЩЕСТВО

В Зернограде мужчина натравил на медика «скорой» немецкую овчарку

17:16 Пятница, 19.05.2017

В Зернограде возбуждено уголовное дело по факту нападения на медицинского работника. Как сообщили в донской прокуратуре, местный житель спровоцировал ссору с приехавшей по вызову дежурным фельдшером скорой помощи. Подозреваемый натравил на женщину немецкую овчарку, которая её сильно покусала.

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Илья 20.05.2017

Все собачники не в себе. Вообще желание держать во дворе полуголодную, агрессивную собаку должно уже регулироваться на законодательном уровне как хранение холодного оружия. Он же не просто так овчарку кормил годами, он мечтал и планировал, как она кого-нибудь покусает.