В Зернограде мужчина натравил на медика «скорой» немецкую овчарку
В Зернограде возбуждено уголовное дело по факту нападения на медицинского работника. Как сообщили в донской прокуратуре, местный житель спровоцировал ссору с приехавшей по вызову дежурным фельдшером скорой помощи. Подозреваемый натравил на женщину немецкую овчарку, которая её сильно покусала.
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Все собачники не в себе. Вообще желание держать во дворе полуголодную, агрессивную собаку должно уже регулироваться на законодательном уровне как хранение холодного оружия. Он же не просто так овчарку кормил годами, он мечтал и планировал, как она кого-нибудь покусает.