В Зернограде мужчина натравил на медика «скорой» немецкую овчарку

В Зернограде возбуждено уголовное дело по факту нападения на медицинского работника. Как сообщили в донской прокуратуре, местный житель спровоцировал ссору с приехавшей по вызову дежурным фельдшером скорой помощи. Подозреваемый натравил на женщину немецкую овчарку, которая её сильно покусала.