В Зимовниковском районе массово гибнут дикие животные и птицы

Сотрудники донской природоохранной прокуратуры проводят проверку массовой гибели диких животных и птиц в Зимовниковском районе. Тревогу забили местные охотники. Экологи взяли пробы почвы и воды, а ветеринары обследовали тушки падших животных. Что показали результаты анализов и какие версии выдвигаются?

Полная тишина. Поблизости нет даже ворон и сорок, как и других представителей степной фауны. Охотники Зимовниковского района рассказывают, что сейчас рядом с сельхозугодьями уже не встретишь ни лис, ни зайцев.

Дольше всего трупы находили в зарослях среди деревьев. Охотники говорят, что выпал снег и прикрыл почву, поэтому сейчас трупы находить перестали. Даже опытные охотники не припомнят, чтобы за короткий период времени погибло столько животных. На трупах не было никаких повреждений, но селяне заметили одну особенность.

«У них имеются внешние признаки пищевого отравления», — говорит охотник Руслан Эсиев.

В районной администрации подтверждают — есть факт отравления.

«Ветврачи установили пищевое отравление, поражение дна желудка, но действующее вещество определить нельзя, потому что здесь нет реактивов и соответствующего оборудования», — поясняет эколог Зимовниковского района Михаил Собочкин.

На обращения охотников откликнулись в природоохранной прокуратуре области.

«В ходе обследования обнаружены восемь павших зайцев, два орла и одна сойка. Внутренние органы зайцев направлены на исследование с целью установления причин гибели», — прокомментировал заместитель ростовского межрайонного природоохранного прокурора Александр Воропаев.

Также специалисты взяли пробы почвы, чтобы проверить одну из версий. Местные жители предполагают, что животные могли отравиться ядом, которым фермеры обрабатывают поля. Химикаты должны уничтожить мышей и уберечь будущий урожай, но вместе с грызунами могли пострадать и другие животные.

«Если отталкиваться от гипотезы, что это все-таки отрава так подействовала, то становится понятно, как это происходит. Мышь сдыхает, её ест лиса, хорсак, куница», — предполагает охотник Виталий Елистратов.

Мышей ядами травят каждый год. В этот раз нашествие грызунов вынудило хозяйства обрабатывать большие территории, поэтому, возможно, были нарушены рекомендации. В идеале нужно закладывать отраву в норку и притаптывать землей, но когда на один гектар сотни таких норок, это просто невозможно. Приходиться обрабатывать поля техникой, поясняют эксперты. В Зимовниковской администрации срочно начали проводить беседы с руководителями хозяйств — урожай, конечно, важно уберечь, но не ценой тотального истребления.

«У нас вопрос один — как приостановить этот падеж. Мы бы хотели, чтобы в администрации помогли решить проблему», — говорит охотник Александр Никипелов.

Пока версия с мышиным ядом не подтвердилась. В Зимовниках ждут заключения экспертизы, а охотники рассматривают следы и гадают, живы ещё или нет звери оставившие их.