В Змиевской балке планируют установить плиты с фамилиями жертв массового расстрела

В Змиевской балке могут появиться мемориальные плиты с фамилиями жертв массового расстрела фашистами 1942 года. Такую возможность обсудят в Ростове 12 августа на международной конференции, которая будет посвящена 75-летию со дня трагедии.

По словам специалистов, уже удалось установить несколько тысяч имен погибших. Напомним, в августе 1943 года в Змиевской балке было расстреляно около 27 тысяч мирных жителей города, которые являлись представителями разных национальностей.

«В Донской публичной библиотеке пройдет международная конференция, посвященная этой трагедии. Очевидно, будут приняты решения относительно создания центра на базе мемориала Змиевская балка. Также участники встречи обсудят ряд других вопросов, в том числе и установку каменных плит с фамилиями невинных жертв», — прокомментировал научный сотрудник ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.