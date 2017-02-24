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ПРОИСШЕСТВИЯ

Вандалы разрушили памятник, посвященный Дню основания Темерницкой таможни

12:54 Пятница, 24.02.2017

Неизвестные вандалы надругались над памятником, который посвящен Дню основания Темерницкой таможни. Находится он на улице Большой Садовой около Пригородного железнодорожного вокзала.

Информацию об этом и фотографии накануне в одной из социальных сетей разместили очевидцы. Сейчас ростовчане активно обсуждают произошедшее.

Некоторые требуют примерно наказать тех, кто это сделал. Другие высказывают свои мнения. «Это все их спайсы», — пишет Николай Иванущенко. «Никак пьяные защитники Отечества учинили», — предполагает Александр Войнич. Добавим, в полиции озвучили совсем другую версию. В ведомстве пояснили, что памятник был поврежден в результате ДТП.

Фото сообщества «Это Ростов! Типичный Ростов-на-Дону», vk.com

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