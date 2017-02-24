Вандалы разрушили памятник, посвященный Дню основания Темерницкой таможни
Неизвестные вандалы надругались над памятником, который посвящен Дню основания Темерницкой таможни. Находится он на улице Большой Садовой около Пригородного железнодорожного вокзала.
Информацию об этом и фотографии накануне в одной из социальных сетей разместили очевидцы. Сейчас ростовчане активно обсуждают произошедшее.
Некоторые требуют примерно наказать тех, кто это сделал. Другие высказывают свои мнения. «Это все их спайсы», — пишет Николай Иванущенко. «Никак пьяные защитники Отечества учинили», — предполагает Александр Войнич. Добавим, в полиции озвучили совсем другую версию. В ведомстве пояснили, что памятник был поврежден в результате ДТП.
Фото сообщества «Это Ростов! Типичный Ростов-на-Дону», vk.com
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.