Варианты имени для ростовского слоненка можно предложить только сегодня

Имя слонёнка, который в январе родился в Ростовском зоопарке, может предложить любой желающий. Сегодня последний день конкурса. Условие одно — в имени должна быть частичка «эко» — в честь года экологии. Свои варианты можно отправить на почту Ростовского зоопарка — она указана на их официальном сайте, или оставить в официальных соцсетях зоосада. Как назовут слонёнка, станет известно 14 февраля.