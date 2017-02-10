Варианты имени для ростовского слоненка можно предложить только сегодня
Имя слонёнка, который в январе родился в Ростовском зоопарке, может предложить любой желающий. Сегодня последний день конкурса. Условие одно — в имени должна быть частичка «эко» — в честь года экологии. Свои варианты можно отправить на почту Ростовского зоопарка — она указана на их официальном сайте, или оставить в официальных соцсетях зоосада. Как назовут слонёнка, станет известно 14 февраля.
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