Василий Голубев: «Будем ходатайствовать о присвоении Алексею Бересту звания Героя России»
9 мая Василий Голубев сообщил, что будет ходатайствовать о присвоении Алексею Бересту звания Героя России. Такая информация появилась на сайте донского правительства.
«Мы договорились с командующим войсками ЮВО Александром Дворниковым совместно ходатайствовать о присвоении почетного звания Героя России нашему земляку Алексею Бересту, водрузившему над Рейхстагом Знамя Победы вместе с Мелитоном Кантария и Михаилом Егоровым», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Полностью присоединяюсь и поддерживаю Вашу инициативу. Пусть восторжествует справедливость.