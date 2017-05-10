Василий Голубев: «Будем ходатайствовать о присвоении Алексею Бересту звания Героя России»

9 мая Василий Голубев сообщил, что будет ходатайствовать о присвоении Алексею Бересту звания Героя России. Такая информация появилась на сайте донского правительства.

«Мы договорились с командующим войсками ЮВО Александром Дворниковым совместно ходатайствовать о присвоении почетного звания Героя России нашему земляку Алексею Бересту, водрузившему над Рейхстагом Знамя Победы вместе с Мелитоном Кантария и Михаилом Егоровым», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.