Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Василий Голубев: «Будем ходатайствовать о присвоении Алексею Бересту звания Героя России»

14:20 Вторник, 09.05.2017

9 мая Василий Голубев сообщил, что будет ходатайствовать о присвоении Алексею Бересту звания Героя России. Такая информация появилась на сайте донского правительства.

«Мы договорились с командующим войсками ЮВО Александром Дворниковым совместно ходатайствовать о присвоении почетного звания Героя России нашему земляку Алексею Бересту, водрузившему над Рейхстагом Знамя Победы вместе с Мелитоном Кантария и Михаилом Егоровым», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Еще темы рубрики

???? ??????_9.05.2017 ????.
10 мая 2017
Родственники тех, кто ушел на фронт из Новочеркасского политеха объединились в акции «Бессмертный полк»
???? ??????_9.05.2017 ????.
10 мая 2017
Парад Победы в Ростове-на-Дону 2017 ФОТОРЕПОРТАЖ
10 мая 2017
Сборная ДГТУ представит Россию на международных соревнованиях по робототехнике
10 мая 2017
Делегация Ростовской области отправилась с официальным визитом в Минск

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Валерий 09.05.2017

Полностью присоединяюсь и поддерживаю Вашу инициативу. Пусть восторжествует справедливость.