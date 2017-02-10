Василий Голубев дал старт Году экологии на Дону

2017 год в России объявлен Годом экологии. Привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны — главные задачи, поставленные президентом. Экспертная площадка о проведении Года экологии на Дону работала сегодня в донской столице.

Теперь можно смело сказать, что Год экологии на Дону открыт. Старт этому событию дал сегодня губернатор Ростовской области. Перед началом работы экспертной площадки Василий Голубев посетил выставку фоторабот на экологическую тему, затем началась активная дискуссия. Под руководством губернатора обсудили динамику состояния окружающей среды региона, а также наметили основные задачи на текущий год.

«Убежден, что один из принципиальных вопросов Года экологии и нащей жизни в целом является вопрос о том, как сегодня вписать наши потребности в естественные возможности природы и не ставить под угрозу благополучие будущих поколений. Думаю, что это главная задача, которая требует нашего внимания и, конечно, решения. У нас в области реализуется стратегия сохранения окружающей среды и природных ресурсов. Эта стратегия разработана до 2020 года. У нас есть государственная программа охраны окружающей среды и рационального природопользования на период с 2014 по 2020 год. На реализацию целей этой программы запланировано 16,5 миллиардов рублей», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Эксперты планируют охватить как можно больше сфер. Так сегодня обсуждали вопрос о том, что нужно провести исследование почвы — инвентаризацию почвенного разнообразия. На заседании отметили, что показатели безопасности почвы в регионе высоки, а вот качество плодородия под вопросом. Для того, чтобы избежать истощения земли, нужны инновационные подходы. Губернатор отметил, что современные методы понадобятся во всем.

Много сегодня говорили и о сохранении водных ресурсов. В 2017 году планируется работа по оздоровлению реки Темерник и Цимлянского водохранилища. Также планируют уделить большое внимание экологическому воспитанию, ведь сохранение природы — наша общая задача.