Василий Голубев на Губернаторской ёлке поздравил юных жителей Дона

23 декабря Губернаторская новогодняя ёлка собрала в донской столице тысячу детишек, которые приехали со всей области.

Как сообщает сайт донского правительства, на мероприятие пригласили отличников учебы, призёров олимпиад, победителей спортивных соревнований и творческих конкурсов, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Губернатор поприветствовал ребят и поздравил их с наступающими праздниками, пожелав всем хорошего настроения, радости, исполнения заветных желаний. Вместе с мальчишками и девчонками Василий Голубев прошел в хороводе под новогоднюю песню.