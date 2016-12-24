Василий Голубев на Губернаторской ёлке поздравил юных жителей Дона
23 декабря Губернаторская новогодняя ёлка собрала в донской столице тысячу детишек, которые приехали со всей области.
Как сообщает сайт донского правительства, на мероприятие пригласили отличников учебы, призёров олимпиад, победителей спортивных соревнований и творческих конкурсов, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Губернатор поприветствовал ребят и поздравил их с наступающими праздниками, пожелав всем хорошего настроения, радости, исполнения заветных желаний. Вместе с мальчишками и девчонками Василий Голубев прошел в хороводе под новогоднюю песню.
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Что-то мою дочку( победителя всероссийской олимпиады 2016 года) забыли пригласить….