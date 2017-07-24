Василий Голубев оценил ход жатвы в Весёловском районе

Валовой сбор ранних зерновых приближается к 8 миллионам тонн. Южные районы Дона уже почти заканчивают уборку, северные вступили в активную фазу. По оценкам специалистов, жатва в области продлится еще около двух недель. С ходом уборки во время рабочей поездки ознакомился Василий Голубев. Он опробовал новый комбайн, после чего отметил, что если такая современная техника будет работать на полях всех хозяйств, то молодежь останется трудиться и жить на селе.

В разгар уборки ранних зерновых губернатор Василий Голубев посетил одно из лучших хозяйств Весёловского района. Уже по традиции глава региона сел за штурвал современного комбайна, обработав участок поля. После в неформальной обстановке пообщался с механизаторами.

«Ощущение неплохие. Это комфортабельная машина, если сравнивать ее с теми комбайнами, на которых мне когда-то приходилось работать. Кроме того, во время общения с механизаторами я заметил, что больше половины сотрудников — молодые люди», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В этом хозяйстве работают больше 300 человек. В поле ежедневно выходят до 12 современных многофункциональных комбайнов. Если в среднем по области урожайность с одного гектара 40 центнеров ранних зерновых, то здесь собирают 80 центнеров. Причем это еще не самые лучшие поля, отметил генеральный директор.

«Начали немного по-другому относиться к земле и выращивать по-другому. Вносим удобрения. Всё делаем для того, чтобы получить урожай, это наша жизнь, наша зарплата», — сказал генеральный директор ЗАО «Имени Ленина» Михаил Улитин.

Всего же на Дону валовый сбор ранних зерновых культур уже достиг почти 8 миллионов тонн. Осталось убрать около 35 процентов площадей.

«Сейчас самая горячая пора на полевых станах, по всей территории области. Южные районы заканчивают уборку, северные уже приступили к ней. Однако работы еще много предстоит», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

О ходе уборки ранних зерновых накануне говорили и в Волгодонском районе, где прошло выездное совещание губернатора. В списке лидеров по сбору сейчас Сальский, Зимовниковский и Зерноградский районы. А самая высока урожайность зафиксирована в Приазовской зоне. По прогнозам экспертов, жатва-2017, продлится еще около двух недель.