Василий Голубев пообещал вернутся к вопросу обновления троллейбусного парка после мундиаля

Губернатор региона провёл интерактивный приём граждан. На связи с главой региона были жители Егорлыкского, Тарасовского, Кашарского, Азовского, Пролетарского районов, а также Таганрога и Ростова-на-Дону.

На очередной интерактивный приём к губернатору попали преимущественно представители молодого поколения. Примечательно, что обращаются к губернатору не с личными просьбами, переживают за жителей города. Так, ростовчанин Илья Наздряшов считает, что донской столице необходимо приобрести новые троллейбусы и восстановить ряд маршрутов.

«Троллейбусы до 2018 года не смогу, потому что очень приличное количество средств, в том числе из областного бюджета, выделяются в самых разных направлениях — дороги, благоустройство дворов. Я готов вернуться к этому вопросу во второй половине 2018 года, когда вот эти мероприятия по ЧМ, которые забирают очень приличное количество денег, они идут на инфраструктуру, транспорт, спортивную инфраструктуру. Все останется здесь», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава администрации города Виталий Кушнарев отвечает, что к лету 2018 года восстановят 7, 14 и 9 маршруты троллейбусов, трамвайный парк уже обновлен. Планируют купить 2 электробуса.

Таганрожец Андрей Скуратов жалуется на отсутствие остановочных комплексов, администрация города обещает решить вопрос до конца года. Всего рассмотрено 7 обращений. Интерактивные приемы губернатор проводит уже почти 3 года. За это время Василий Голубев в режиме он-лайн принял 227 человек.