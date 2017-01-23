Василий Голубев проведет сегодня интерактивный прием
Очередной интерактивный прием граждан проведет сегодня Василий Голубев. В подобном формате глава региона общается с ростовчанами и жителями области один раз в месяц. Все обращения дончан попадают под особый контроль губернатора. Интерактивная приемная откроется сегодня в 17 часов.
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Уважаемый Василий Юрьевич! Я, Русальская Людмила Васильевна, являюсь одним из тысячи дольщиков ЖК Европейский, знаменитым своими недостроенными домами, разварованными средствами обманутых людей. Мы дольщики — это обычные рабочие люди, доверившие свои последние средства на строительство домов в надежде получить свои честно заработанные квартиры. Но никто из нас не был застрахован от мошенников. Прошу помощи от Всех обманутых людей. Многие из них как и я живут до сих пор в съемных квартирах платя ипотеки, многие из них с грудными детьми, пытавшиеся строить свой уют и семьи. Поошу разобраться в сложившейся ситуации.