Василий Голубев проведет сегодня интерактивный прием

Очередной интерактивный прием граждан проведет сегодня Василий Голубев. В подобном формате глава региона общается с ростовчанами и жителями области один раз в месяц. Все обращения дончан попадают под особый контроль губернатора. Интерактивная приемная откроется сегодня в 17 часов.