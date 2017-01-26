Василий Голубев провел большую пресс-конференцию

Сегодня губернатор Ростовской области дал большую пресс-конференцию. Тема встречи с журналистами — итоги социально-экономического развития Ростовской области в ушедшем году и планы на 2017 год.

Пресс-конференция закончилась в 14 часов. За два часа Василий Голубев успел ответить на 36 вопросов, поступивших от журналистов из студии в Ростове и по веб-связи из городов и районов области.

Традиционная вступительная часть была краткой, она длилась буквально несколько минут. Губернатор сообщил, что регион в 2016 году продемонстрировал положительную динамику в валовом региональном продукте. Также он отметил и заметный рост в сферах сельского хозяйство, обрабатывающей промышленности и электроэнергетика. Кроме того, строители выполнили выполнили планы на 2016 год, а также на Дону запустили несколько крупных инвестпроектов.

Прозвучала информация о том, что было зарегистрировано снижение покупательского спроса среди жителей региона. Также глава региона отметил, что необходимо более пристальное внимание обратить на инвестиционную сферу, поскольку в ней несколько снижаются темпы.

Кстати, первый вопрос, который задали губернатору, касался очень важной темы, а именно изменения принципа распределения федеральных субсидий. Напомним, это предложил сделать премьер Дмитрий Медведев. О том, как в этом смысле регион в 2017 году будет взаимодействовать с Москвой, и рассказал глава региона.

«Сейчас знаем уже о получении субсидий в начале текущего года в объеме 4,4 миллиарда рублей. Если раньше на каждый вид деятельности была конкретная субсидия, то сегодня она представляется как единая, а далее регион сам определяет направление этих субсидий», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вопросы к губернатору касались и ситуации с компанией «Кинглоул», и развития левобережной зоны, работы нового главы администрации Ростова-на-Дону. Говорил Василий Голубев о кадровых перестановках в правительстве и о том, каким он видит решение экологических проблем в регионе.

Журналисту телерадиокомпании «Дон-ТР» также удалось задать свой вопрос. Он касался ситуации в Волгодонске, где назрел конфликт между местными поставщиками продуктов в школы и детские сады и городской администрацией.

«Дал поручение министерству экономики тщательно и, я бы даже сказал, предвзято рассмотреть организацию конкурса на уровне управления образования Волгодонска. Если там будут выявлены очевидные нарушения, то люди будут привлечены к ответственности», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вопросы были разные, их было много. Мы всю эту информацию систематизируем и расскажем о самых интересных моментах в следующих выпусках передачи «ВЕСТИ.Дон».