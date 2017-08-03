Василий Голубев проверил ход строительства стадиона «Ростов-Арена»

Для того, чтобы увидеть в каком состоянии сейчас находится «Ростов-Арена», губернатор Василий Голубев посетил стадион вместе с Аразом Агаларовым — президентом «Крокус интернешнл». Компания — генподрядчик, который занимается строительством стадионов к ЧМ-2018 в Ростове Калининграде.

Сейчас объект готов более чем на 80 процентов. Сделана крыша, завершены все железобетонные работы, посеян газон на футбольном поле. Траву шести сортов здесь засеяли меньше двух недель назад, она уже взошла. Газон все время поливают, работы с ним предстоит еще очень много. В «Крокус интернешнл» пообещали, что на этом поле играть футболистам понравится.

«Обычно, когда трава плохая, из-под обуви футболистов отлетают комки травы. Это всегда их очень раздражает. Это рулонная трава. На данном стадионе такая ситуация исключена, поле будет как бильярдный стол», — сказал генеральный директор (президент) акционерного общества «Крокус интернешнл»Араз Агаларов.

Говорили сегодня и о подготовке Ростова к мундиалю, в частности о гостиничной инфраструктуре.

«Подготовлена дорожная карта со сдачей Hyatt 31 октября текущего года. Сейчас на площадке уже работают строители. Убежден, что при нынешней готовности — более 80 процентов — гостиничный комплекс отеля Hyat будет сдан вовремя», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Что касается стадиона, то сейчас здесь ведется устройство внутренних и наружных инженерных сетей, отделка помещения, благоустройство территории, монтаж медиафасада. Сдать стадион, по проекту, должны в декабре, но собираются успеть раньше. Планируется, что уже ноябре на «Ростов-Арене» состоится первый товарищеский матч. Однако, кто станет соперником сборной России, пока неизвестно.