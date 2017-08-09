Василий Голубев утвердил план начала функционирования аэропорта «Платов»

Глава донского региона утвердил план начала функционирования АК «Платов». В документе отражены все аспекты работы будущей авиагавани. Прописаны этапы ввода в эксплуатацию, а также сроки перевода всех служб из действующей воздушной гавани. Напомним, объект начнет действовать в штатном режиме уже в декабре.

«Прежде всего, мы должны обеспечить пассажирам безопасность и комфорт. Высокий уровень работы всех служб аэропорта станет визитной карточкой авиации юга России. И этот уровень должен быть проявлен на самом старте работы «Платова», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.