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ОБЩЕСТВО

Василий Голубев: в поселке Чертково от границы переселят 21 семью

9:38 Четверг, 10.08.2017

Из резервного фонда Ростовской области выделят средства на приобретение квартир жителям восьми многоквартирных домов поселка Чертково. Люди отрезаны от России госграницей с Украиной.

«Принято решение выделить из резервного фонда правительства области более 35 миллионов рублей принято. Надеюсь, еще до отопительного сезона люди смогут приобрести жилье. В этом году планируется переселить 21 семью. Таким образом, выполняется данное в 2015 году обещание обеспечить жильем более 40 семей», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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