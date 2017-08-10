Василий Голубев: в поселке Чертково от границы переселят 21 семью

Из резервного фонда Ростовской области выделят средства на приобретение квартир жителям восьми многоквартирных домов поселка Чертково. Люди отрезаны от России госграницей с Украиной.

«Принято решение выделить из резервного фонда правительства области более 35 миллионов рублей принято. Надеюсь, еще до отопительного сезона люди смогут приобрести жилье. В этом году планируется переселить 21 семью. Таким образом, выполняется данное в 2015 году обещание обеспечить жильем более 40 семей», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.