Василий Голубев: в поселке Чертково от границы переселят 21 семью
Из резервного фонда Ростовской области выделят средства на приобретение квартир жителям восьми многоквартирных домов поселка Чертково. Люди отрезаны от России госграницей с Украиной.
«Принято решение выделить из резервного фонда правительства области более 35 миллионов рублей принято. Надеюсь, еще до отопительного сезона люди смогут приобрести жилье. В этом году планируется переселить 21 семью. Таким образом, выполняется данное в 2015 году обещание обеспечить жильем более 40 семей», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.