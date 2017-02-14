Василий Голубев возложил цветы к мемориалу ‘Павшим воинам’

Сегодня, 14 февраля, Ростов-на-Дону отмечает 74 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты в сквере имени Фрунзе провели церемонию возложения венков и цветов к мемориалу «Павшим воинам». В ней принял участие и губернатор Василий Голубев.

Как сообщает сайт донского правительства, вместе с главой региона память советских воинов почтили его заместители, а также руководители Заксобрания, представители ЮВО, администрации Ростова, городского и областного отделения Совета ветеранов, курсанты и школьники.