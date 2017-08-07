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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ведущий ‘Вестей.Дон’ помог задержать предполагаемого вора

22:21 Понедельник, 07.08.2017

Ведущий вечернего выпуска «Вестей.Дон» ГТРК «Дон-ТР» Дмитрий Фуфаев помог работникам одного из супермаркетов Ростова-на-Дону задержать предполагаемого вора. Об этом редакции рассказал очевидец происшествия. По его словам, работницы одного из продуктовых магазинов в Западном микрорайоне Южной столицы пытались задержать человека, как им показалось, укравшего продукты. Неизвестный вступил с продавщицами в борьбу: ударил одну из них. Тогда Дмитрий уложил нарушителя порядка на пол и скрутил ему руки, пока не подоспела охрана. Факт перепалки подтвердил и Дмитрий. Как выяснилось, предполагаемый нарушитель был ни один.

«Продавцы все молодые, не справлялись… [с человеком]. Но, когда он девушку ударил, я и влез в драку», — признался Дмитрий. –«Сам — отец дочерей! Они [нарушители] вели себя по-хамски, отказывались показывать карманы, и, видимо, были нетрезвы.»

Впрочем, как отмечает очевидец происшествия, вышел конфуз: оказалось, что человек ничего не украл, но слишком агрессивно отреагировал на подозрения сотрудников магазина.

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