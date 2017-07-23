Веерные отключения в Ростове: список улиц без электричества

Ростовские городские электросети сегодня опубликовали список улиц донкой столицы, которые на следующий неделе проведут дневные часы без электричества.

Для исключения аварийных ситуаций на трансформаторных подстанциях 958,371 24 июля с 7 утра и до 17:00 не будет электричества:

- ул. Байкальская 38-98, 41-97

- ул. Дарвина 1-83, 36-92

- ул. Доватора 140А, 142А, 142Е, 142-148, 149-157, 187-189

- ул. Карпатская 37-47, 40-48

- ул. Ковалевской 45-49, 44-54

- ул. Лобачевского 30, 36-50

- ул. Семипалатинская 39-49, 44-52

- ул. Долгожданная 36А, 8-14, 14А, 24-26

- ул. Линейная 39-101, 42-110

- ул. Лучевая 1-71, 2-76

- ул. Мадояна 202, 205А, 205, 224-240, 245А

- ул. Песчанокопская 1-57, 2-58

- ул. Сормовская 121-125, 134-136

Для исключения аварийных ситуаций на трансформаторной подстанции 3091 24 июля с 09:00 до 17:00 не будет электричества:

- ул. Еременко 81/1, 81/6, 81В, 81Г, 81Б

- ул. Шишкина 1/2, 1/1

Для исключения аварийных ситуаций на распределительном пункте 51 25 и 25 июля с 09:00 до 16:00 не будет электричества:

- ул. Еременко 60/9 (блок 1, 2), 58/9, 60/6, 60/10, 60/11

Для исключения аварийных ситуаций на трансформаторной подстанции 320 24-28 июля (понедельник-пятница) с 09:00 до 17:00 не будет электричества:

- ул. Белорусская 21-51

- ул. Киргизская 20-38

- ул. Кременчугская 1-5, 2-22

- пер. Сальский 22-42

- пер. Медведицкий 25-47, 28-48

- пер. Хопёрский 21-39, 24-44

- пер. Донецкий 23-39, 34-68

- пер. Игарский 29-65, 36-68

- пер. Днепровский 33-61, 36-66

- пер. Беломорский 35-71