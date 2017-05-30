Велодорожки и велопарковки на Большой Садовой появятся в Ростове после ЧМ-18
Реконструкция главной улицы южной столицы начнется уже после чемпионата мира по футболу-2018. Как уверил глава Ростова Виталий Кушнарев после обновления на Большой Садовой появятся долгожданные велодорожки и места для парковки двухколесного экологического транспорта. При этом для велосипедистов выделят отдельную полосу на проезжей части дороги, а не на тротуарах, пояснил Виталий Кушнарев.
«Там, где возможно интегрировать велодорожки в существующую улично-дорожную сеть города, их нужно делать, хотя это непросто. Очень небольшими шагами, но мы движемся к развитию велоинфраструктуры. А развивая ее, мы популяризируем здоровый образ жизни и вносим долгосрочный вклад в экологию родного города», — говорит глава Ростова Виталий Кушнарев.
Комментарии
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Огромное спасибо за развитие возможности передвижения на велосипеде!!!!!
надеюсь, что следующая, более умная администрация города, сделает парковки для машин на Садовой за счёт тротуара. Даёшь перевыборы!
Плакать хочется( такого центра нигде больше не видел(