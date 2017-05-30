Велодорожки и велопарковки на Большой Садовой появятся в Ростове после ЧМ-18

Реконструкция главной улицы южной столицы начнется уже после чемпионата мира по футболу-2018. Как уверил глава Ростова Виталий Кушнарев после обновления на Большой Садовой появятся долгожданные велодорожки и места для парковки двухколесного экологического транспорта. При этом для велосипедистов выделят отдельную полосу на проезжей части дороги, а не на тротуарах, пояснил Виталий Кушнарев.

«Там, где возможно интегрировать велодорожки в существующую улично-дорожную сеть города, их нужно делать, хотя это непросто. Очень небольшими шагами, но мы движемся к развитию велоинфраструктуры. А развивая ее, мы популяризируем здоровый образ жизни и вносим долгосрочный вклад в экологию родного города», — говорит глава Ростова Виталий Кушнарев.