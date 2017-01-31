Вертолет МИ-28Н, выпускаемый ‘Роствертолом’, американские СМИ назвали самым грозным российским оружием

Американское издание «Business Insider» считает вертолет МИ-28Н «Ночной охотник» самым грозным российским оружием. Издание опубликовало список семи российских военных разработок Минобороны России, которые, по мнению американских экспертов, имеют огромную мощь и силу.

«Ми-28Н по классификации НАТО имеет обозначение «Опустошитель». В российских войсках вертолет прозвали «Ночным охотником» за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Разработчики вертолета, МВЗ им. М.Л. Миля, учитывали тот факт, что в ходе любого вооруженного конфликта противник пользуется преимуществами ночного времени суток для перегруппировки и нанесения внезапных ударов, после чего беспрепятственно скрывается из зоны поражения», — поясняют в пресс-службе ПАО «Роствертол».

«Ночной охотник» производят на ростовском предприятии «Роствертол», которое входит в холдинг «Вертолеты России». По данным открытых источников, на 2017 год на вооружении ВВС России находятся 64 единицы МИ-28Н.

Помимо ростовского военного вертолета в списке грозного российского оружия, по мнению американских журналистов, — зенитно-ракетные комплексы С-300, подводная лодка «Новороссийск», стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1″, межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат».