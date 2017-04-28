Весенне-летний сезон зоопарк Ростова откроет праздничными акциями и викторинами
29, 30 апреля и 1 мая в зоопарке Ростова-на-Дону проведут праздничные мероприятия, посвященные открытию весенне-летнего сезона. Как сообщает сайт администрации донской столицы, на предстоящие выходные сотрудники зоосада запланировали для гостей различные мастер-классы, викторины, конкурсы, розыгрыши призов, показательные кормления животных. Открытие праздника состоится 29 апреля в 11 часов около главного входа. А в 15 часов на главной сцене начнется концерт с участием творческих коллективов города.
Добавим, 30 апреля в 11 часов 30 минут состоится торжественное открытие брендированной зоны гандбольного клуба «Ростов-Дон». Напомним, ростовские гандболистки взяли под опеку львицу Олесию, которая станет живым воплощением талисмана команды.
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