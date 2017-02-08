Ветеран донского футбола Вениамин Искра отмечает 80-летний юбилей

Он был крайним нападающим, провел 139 игр, забил 32 мяча. Ветеран донского футбола Вениамин Искра встречает свой 80-летний юбилей. Конечно, он вспоминает о том, как начинал свою игру на ростовских послевоенных пустырях, как стал тренером, а затем главой команды, матчи которой не пропускает и сейчас.

Без футбола он не может прожить ни дня. Даже в свой юбилей Вениамин Яковлевич Искра пришел посмотреть на игру молодых ребят. Не для того, чтобы давать наставления, хотя поучиться у ветерана футбола есть чему. Пришел потому, что любит эту игру. А для юных воспитанников училища олимпийского резерва он — живое воплощение истории ростовского футбола.

Здесь, среди мальчишек, он вспоминает свою футбольную юность. Она пришлась на послевоенные годы, когда и полей-то толком не было, и мячи мастерили тряпичные. С 1951 года под руководством известных ростовских тренеров Георгия Трейниса и Сергея Домбазова стал играть в команде и выступать на соревнованиях.

В 1956 году 19-летний Искра был приглашен в «Ростсельмаш». С этого момента и началась его профессиональная футбольная карьера. Хотя, говорит Вениамин Яковлевич, в те годы слово «профессионал» по отношению к игрокам было не в ходу. В сильнейшей тогда команде мастеров донской столицы футболист выступал восемь лет, провел более 130-ти матчей, забив свыше 30-ти мячей.

«Наша команда завода «Ростсельмаш» часто выезжала за границу, и в Ростове принимали зарубежные команды», — рассказывает ветеран донского футбола, президент «Клуба ветеранов футбола Дона» Вениамин Искра.

Многие футбольные тренеры приглашали ростовчанина в свои команды: в московское «Торпедо», кишиневскую «Молдову» и «Динамо-Минск». Но изменить родному клубу Вениамин Искра так и не смог.

«Приглашали в «Молдову», там тогда работал знаменитый тренер. Я поехал туда, но больше 4-5 месяцев не смог играть там. Стал просить, чтобы он отпустил меня, потому что я не могу жить без Ростова. Он пошел мне навстречу», — вспоминает ветеран донского футбола, президент «Клуба ветеранов футбола Дона» Вениамин Искра.

После окончания игровой карьеры футбол Вениамин Яковлевич не оставил. Он стал арбитром, работал начальником команды все в том же «Ростсельмаше». Сегодня возглавляет «Клуб ветеранов футбола Дона» и по-прежнему судит матчи городских и областных турниров.

«Я сделан из футбольного теста, всю жизнь посвятил футболу», — признается ветеран донского футбола, президент «Клуба ветеранов футбола Дона» Вениамин Искра.