Ветераны-контрразведчики рассказали о событиях Афганской войны

Необходимость участия советских войск в войне в Афганистане в последние годы все чаще обсуждают. Страна потеряла в чужом конфликте больше 15-ти тысяч солдат и офицеров, но донские ветераны той войны уверены, что бездействие сказалось бы хуже, и за 10 лет помощи Афганистану Советский Союз отстоял свои стратегические интересы в той части планеты.

«Была одна ситуация, когда об одной и той же информации мы докладывали по-разному. Но мы победили, потому что мы военная контрразведка», — говорит контрразведчик Григорий Хоперсков.

Они познакомились ещё задолго до военного конфликта, но в самом Афганистане ни разу не встретились. В 1989 году Григорий Хоперсков руководил группой по выводу советских войск.

«Полные слёз глаза офицеров, солдат и генералов, которые уходили с радостью, буду помнить всю свою жизнь», — признается контрразведчик Григорий Хоперсков.

Контрразведчик Виктор Авруцкий, в свою очередь, остался в Афганистане после официальной даты окончания войны ещё на три года.

«Весь этот промежуток времени мне довелось пробыть там и руководить контрразведкой всей страны. Не руководить, а курировать — помогать, направлять», — рассказывает контрразведчик Виктор Авруцкий.

Съёмка из личного архива контрразведчика: «Лидеры вооруженной афганской оппозиции как никогда были уверены в том, что Кабул падёт через несколько дней после вывода Советских войск из Афганистана». Но режим Наджибулы продержится еще три года. За это время советские чекисты разоблачили около 60-ти иностранных агентов, большинство приезжали в горячую точку под видом журналистов.

«Мы вели более полугода радиоигру. Радиоигры закончились в 1950 годы прошлого столетия. И вдруг эта игра была с американским агентом. Мы обменивались шифровками с ЦРУ», — вспоминает контрразведчик Виктор Авруцкий.

Но в отношении советских контрразведчиков такие игры не проходили.

«Наша школа была очень сильна. И в 1991 году американцев, которые работали с советскими людьми, инструктировали: Не пытайтесь вербовать советского человека, у вас ничего не получится. Деньги — информация и в сторону», — рассказывает контрразведчик Виктор Авруцкий.

Просоветского президента Афганистана Наджибуллу свергнут в 1992 году. И об этом событии контрразведчик говорит, не скрывая своего личного отношения.

«Я лично считаю, что было предательство со стороны руководства нашей страны, и я — соучастник этого предательства. Мы этих людей убеждали, что будем с ними, но мы их оставили. Они без ничего держались столько времени. А что им надо было? Горючее, боеприпасы и немного запчастей для техники», — говорит контрразведчик Виктор Авруцкий.

Руководители невидимого фронта, два друга — генерал-майор и генерал-лейтенант — давно подвели свои итоги Афганских событий. В чём-то они различны, но едины в одном: все поставленные страной задачи были выполнены более чем полностью.