Ветераны ВОВ традиционно получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной и свидетели страшных событий с нетерпением ждут главного праздника — Дня Победы. В эти дни они получают максимальное количество внимания и поддержки от властей региона. Для тех, кто поправляет здоровье в военном госпитале устроили праздник.

Когда немецкие войска пришли в село, Елене Власовой было всего 6 лет. Вражеская рота искала в Песчанокопском районе своего офицера. Пока фашисты прочёсывали дома, детей, стариков и женщин выгнали в поле, и держали под прицелом. Прошло уже больше 70 лет, но эти воспоминания живы до сих пор.

«Помню немцев в лицо. Нас выставили в шеренгу, по пшеничному полю нужно было пройти несколько раз, чтобы его найти. В одну сторону прошли — офицера не было, в другую — нашли офицера. Дети с мамками, мне 6 лет, я маму за юбку держала,позади немцы с собаками и автоматами,если бы не нашли,нас бы расстреляли», — Елена Власова

После войны Елена Николаевна познакомилась с будущим мужем. Сейчас, как вдова военнослужащего, проходит лечение в областном госпитале для ветеранов. Вместе с ней, здесь избавляются от недугов и те, кто служил в Чечне, Афганистане, давал отпор фашистам в 1945 году, и дети войны. В предверии Дня Победы для всех пациентов здесь устроили праздник.

С поздравлениями в госпиталь приехал и заместитель губернатора Сергей Бондарев: «Внимание, которое в этот день оказывается, та медпомощь, которая оказывается в этом учреждении, они его считают его своим, для них это самое главное, ведь, к сожалению, если по области брать, не так много осталось от ветеранов, которые принимали участие в боях».

Сейчас в Ростовской области проживают примерно 3 тысячи 500 ветеранов Великой Отечественной войны. Для них работают несколько видов социальной поддержки — различные субсидии, компенсации и льготы. В этом году в предверии праздника, отмечают представители власти, традиционно все ветераны получат выплату 2 тысячи 100 рублей и личное поздравление.