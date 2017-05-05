Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ветераны ВОВ традиционно получат выплаты ко Дню Победы

13:59 Пятница, 05.05.2017

Ветераны Великой Отечественной и свидетели страшных событий с нетерпением ждут главного праздника — Дня Победы. В эти дни они получают максимальное количество внимания и поддержки от властей региона. Для тех, кто поправляет здоровье в военном госпитале устроили праздник.

Когда немецкие войска пришли в село, Елене Власовой было всего 6 лет. Вражеская рота искала в Песчанокопском районе своего офицера. Пока фашисты прочёсывали дома, детей, стариков и женщин выгнали в поле, и держали под прицелом. Прошло уже больше 70 лет, но эти воспоминания живы до сих пор.

«Помню немцев в лицо. Нас выставили в шеренгу, по пшеничному полю нужно было пройти несколько раз, чтобы его найти. В одну сторону прошли — офицера не было, в другую — нашли офицера. Дети с мамками, мне 6 лет, я маму за юбку держала,позади немцы с собаками и автоматами,если бы не нашли,нас бы расстреляли», — Елена Власова

После войны Елена Николаевна познакомилась с будущим мужем. Сейчас, как вдова военнослужащего, проходит лечение в областном госпитале для ветеранов. Вместе с ней, здесь избавляются от недугов и те, кто служил в Чечне, Афганистане, давал отпор фашистам в 1945 году, и дети войны. В предверии Дня Победы для всех пациентов здесь устроили праздник.

С поздравлениями в госпиталь приехал и заместитель губернатора Сергей Бондарев: «Внимание, которое в этот день оказывается, та медпомощь, которая оказывается в этом учреждении, они его считают его своим, для них это самое главное, ведь, к сожалению, если по области брать, не так много осталось от ветеранов, которые принимали участие в боях».

Сейчас в Ростовской области проживают примерно 3 тысячи 500 ветеранов Великой Отечественной войны. Для них работают несколько видов социальной поддержки — различные субсидии, компенсации и льготы. В этом году в предверии праздника, отмечают представители власти, традиционно все ветераны получат выплату 2 тысячи 100 рублей и личное поздравление.

Еще темы рубрики

05 мая 2017
Футбольный «Ростов» посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в хуторе Старозолотовский
05 мая 2017
Ростовская область занимает 6 место по строительству жилья в общероссийском рейтинге
05 мая 2017
Ветераны ВОВ традиционно получат выплаты ко Дню Победы
05 мая 2017
На Парад ростовских ветеранов привезут на специально оформленных машинах

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.