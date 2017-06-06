Ветхие дома сотен ростовчан угрожают их жизни, но строения не признают аварийными
Переселения ждут жильцы дома в переулке Братском в Ростове. Здание построено еще в начале прошлого века и после каждого дождя существует опасность, что оно просто развалится. Но до сих пор строение почему-то не признали аварийным.
Сокрушительный поток ворвался в дом Любови Тырниковой год назад. Тогда на Ростов обрушился сильный ливень, балка наполнилась, окна и двери не выдержали натиска воды. Женщина едва успела спасти сыновей.
«Каждый раз, как начинается дождь, он для нас угроза, мы не знаем, чем он кончится, мы берем документы и выпрыгиваем в окно», — говорит Любовь Тырникова.
Любовь и ее соседи говорят: оставаться в этом старом доме еще парамоновской постройки невозможно. Как и попасть в списки расселения из ветхого жилья. В первый этап действия программы одноэтажка на Братском не вошла, следующего ждать минимум год. Экспертиза, сделанная за счет собственников, признала дом аварийным. Но сейчас властей больше заботят здания, которые вот-вот рухнут.
«Что касается 17-го года, сейчас мы занимаемся тем, что расселяем дома, грозящиеся разрушиться. На эти цели у нас выделено 455 млн рублей, это 16,5 тыс квадратных метров жилья», — говорит заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Алексей Дранников.
Домов, готовых сложиться будто карточный домик, в Ростове по-прежнему немало. В очереди на новые стоят десятки семей. На рейд по улицам города вышел Общероссийский народный фронт.
«Мы сегодня хотим на примере, на улице где находимся — Братский, 39 — показать, как реализуется указ президента. Сегодня стоит задача, что должны быть переселены аварийные дома, которые были признаны на 1 января 2012 года практически в полном объеме, уже скоро подходят конец сроков реализации», — говорит член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ Антон Гетта.
Еще один такой дом — на улице Баумана. Деревянные подпорки — последнее, что держит крышу над головой Ольги Николаевны. Но ветхой ее квартиру не признают.
Хозяйке обещают: уже через пару недель ее дом официально назовут аварийным. Назвать сроки переселения городская администрация пока не может. Активисты ОНФ говорят: процедура признания жилья непригодным не должна быть такой мучительной. Всего до 2030 года власти Ростовской области должны обеспечить новым 8,5 тысяч человек.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Интересно выходит, живут такие хорошие и ждут,когда же к ним жильё халявное перепадёт, а ещё и всей родне, которая прописана в таких домах, вот и выходит, что вместо детских площадок, школ, больниц, помогают тем,кто либо не хочет,либо не может следить за своим домом,так может продавать с молотка такую землю вместе с ветхим жильём,и те,кому выгодно будет, и помогут стране и людям,а так гляди и все захотят за счёт бабушки с решить свои трудовые и бытовые недуги.Это здорово что помогают нуждающимся,только им ли помогает система, а не умненьким,бабушке — так бабушке помочь надо,и только ей,а не всей родне под шумок,так и лазеек меньше будет заниматься расточительством денег казённых, а нет, так всем и каждому денег дарите,а то ведь выходит что работаешь, стараешься, а кому-то так,за счёт родни с жильём ветхим??? Там ещё и квадраты посмотреть не мешало бы!!! Ещё и начнут, мол земельки много, дайте и в квартире столько же,да и с ремонтом, земелька та наверно и с сорняком элитным!!! Был Союз,была халява, и привыкли на чужих спинах выезжать, может хватит надеятся на кого-то, взяли сами, и помогли себе, и не в моготу- продали и поехали в деревню, там тоже жить можно, только там кто не работает, тот лапу …!!! А если честно, то помогите и мне, и детям, и соседям, всем!!!! Зачем нам работать? Ведь есть же добрый дядя, добрый чиновник, добрый работяга, и ресурсы!!!! Пусть везде будет счастье!!!