Ветхие дома сотен ростовчан угрожают их жизни, но строения не признают аварийными

Переселения ждут жильцы дома в переулке Братском в Ростове. Здание построено еще в начале прошлого века и после каждого дождя существует опасность, что оно просто развалится. Но до сих пор строение почему-то не признали аварийным.

Сокрушительный поток ворвался в дом Любови Тырниковой год назад. Тогда на Ростов обрушился сильный ливень, балка наполнилась, окна и двери не выдержали натиска воды. Женщина едва успела спасти сыновей.

«Каждый раз, как начинается дождь, он для нас угроза, мы не знаем, чем он кончится, мы берем документы и выпрыгиваем в окно», — говорит Любовь Тырникова.

Любовь и ее соседи говорят: оставаться в этом старом доме еще парамоновской постройки невозможно. Как и попасть в списки расселения из ветхого жилья. В первый этап действия программы одноэтажка на Братском не вошла, следующего ждать минимум год. Экспертиза, сделанная за счет собственников, признала дом аварийным. Но сейчас властей больше заботят здания, которые вот-вот рухнут.

«Что касается 17-го года, сейчас мы занимаемся тем, что расселяем дома, грозящиеся разрушиться. На эти цели у нас выделено 455 млн рублей, это 16,5 тыс квадратных метров жилья», — говорит заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Алексей Дранников.

Домов, готовых сложиться будто карточный домик, в Ростове по-прежнему немало. В очереди на новые стоят десятки семей. На рейд по улицам города вышел Общероссийский народный фронт.

«Мы сегодня хотим на примере, на улице где находимся — Братский, 39 — показать, как реализуется указ президента. Сегодня стоит задача, что должны быть переселены аварийные дома, которые были признаны на 1 января 2012 года практически в полном объеме, уже скоро подходят конец сроков реализации», — говорит член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ Антон Гетта.

Еще один такой дом — на улице Баумана. Деревянные подпорки — последнее, что держит крышу над головой Ольги Николаевны. Но ветхой ее квартиру не признают.

Хозяйке обещают: уже через пару недель ее дом официально назовут аварийным. Назвать сроки переселения городская администрация пока не может. Активисты ОНФ говорят: процедура признания жилья непригодным не должна быть такой мучительной. Всего до 2030 года власти Ростовской области должны обеспечить новым 8,5 тысяч человек.