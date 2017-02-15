ВИДЕО: Непогода парализовала движение по Аксайскому мосту в Ростовской области



Сильный снегопад стал причиной многокилометровой пробки на трассе М-4 через Аксайский мост. Большегрузы и междугородные автобусы стоят в два ряда из-за того, что грузовики буксуют на небольшом подъеме при въезде в город Аксай. Специальная спасательная техника помогает тяжелым автомобилям. Видео в редакцию программы «Вести.Дон» прислали очевидцы. Судя по интернет-сервисам, пробка растянулась от Соленого озера до въезда в город.