Виталий Кушнарёв: ‘Инициативы активных ростовчан следует оперативно проработать’

Виталий Кушнарёв поручил как можно скорее проработать предложения, набравшие максимальное количество голосов на сервисе «Активный ростовчанин». Градоначальник отметил, что практика совместных решений с жителями донской столицы доказала свою эффективность.

«Если люди предлагают создать парк там, где он необходим, то мы должны не объяснять почему «нет», а думать, каким образом это сделать», — сказал глава администрации Виталий Кушнарёв.

Напомним, этот интернет-сервис создали для выявления общественного мнения и рассмотрения инициатив граждан. Идея, которая в течение трех месяцев получила не менее 500 голосов пользователей, рассматривается властями. За время существования портала поступило более 420 предложений. Сейчас на стадии принятия решения находится семь инициатив.