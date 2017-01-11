Виталий Кушнарёв: ‘Инициативы активных ростовчан следует оперативно проработать’
Виталий Кушнарёв поручил как можно скорее проработать предложения, набравшие максимальное количество голосов на сервисе «Активный ростовчанин». Градоначальник отметил, что практика совместных решений с жителями донской столицы доказала свою эффективность.
«Если люди предлагают создать парк там, где он необходим, то мы должны не объяснять почему «нет», а думать, каким образом это сделать», — сказал глава администрации Виталий Кушнарёв.
Напомним, этот интернет-сервис создали для выявления общественного мнения и рассмотрения инициатив граждан. Идея, которая в течение трех месяцев получила не менее 500 голосов пользователей, рассматривается властями. За время существования портала поступило более 420 предложений. Сейчас на стадии принятия решения находится семь инициатив.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Да ну я уже даже писал Кушнарёву, тупую отписку от Лебедева получил и всё. За что там народ проголосует большинством необразованных и не разбирающихся людей? За выбор меню праздника? Давайте серьёзнее всётаки, без игр в демократию.