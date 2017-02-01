Виталий Кушнарёв стал лидером медиарейтинга среди первых лиц ЮФО

Лидером медиарейтинга среди первых лиц ЮФО стал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв. По результатам за январь 2017 года он занял первое место. В тройку лидеров кроме сити-менеджера донской столицы вошли главы администраций Краснодара — Евгений Первышов и Майкопа — Александр Наролин.

Так на сайте информационно-аналитической системы «Медиология» отмечено, что одной из самых популярных в сети Интернет стала новость о том, что власти Ростова получат право на взимание штрафов с граждан за неоплаченную парковку в феврале-марте 2017 года. Об этом сообщил градоначальник Виталий Кушнарёв. Также интерес вызвало его заявление о том, что ларьки из исторического центра перенесут на периферию.

Добавим, «Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на анализе в реальном времени. МедиаИндекс – показатель состояния информационного поля, формируемого вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение, тем ярче была освещена личность в средствах массовой информации.