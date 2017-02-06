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ОБЩЕСТВО

Виталия Кушнарева возмутила укладка асфальта во время дождя

21:10 Понедельник, 06.02.2017

Скандальная укладка асфальта во время дождя в Ростове возмутила сити-менеджера донской столицы Виталия Кушнарева. Напомним, в эти выходные дорожники на улице Толмачева, невзирая на обильные осадки, активно укладывали покрытие практически в лужи. Глава администрации Ростова считает, что такая работа не приносит пользы городу, более того, дискредитирует городскую власть. Он потребовал усилить контроль за качеством дорожных работ.

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Виталия Кушнарева возмутила укладка асфальта во время дождя

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