Виталия Кушнарева возмутила укладка асфальта во время дождя
Скандальная укладка асфальта во время дождя в Ростове возмутила сити-менеджера донской столицы Виталия Кушнарева. Напомним, в эти выходные дорожники на улице Толмачева, невзирая на обильные осадки, активно укладывали покрытие практически в лужи. Глава администрации Ростова считает, что такая работа не приносит пользы городу, более того, дискредитирует городскую власть. Он потребовал усилить контроль за качеством дорожных работ.
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