Виталия Кушнарева возмутила укладка асфальта во время дождя

Скандальная укладка асфальта во время дождя в Ростове возмутила сити-менеджера донской столицы Виталия Кушнарева. Напомним, в эти выходные дорожники на улице Толмачева, невзирая на обильные осадки, активно укладывали покрытие практически в лужи. Глава администрации Ростова считает, что такая работа не приносит пользы городу, более того, дискредитирует городскую власть. Он потребовал усилить контроль за качеством дорожных работ.