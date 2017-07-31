Владельцем Парамоновских складов стала топливная компания Ростова
У Парамоновских складов — новый владелец. Им стала топливная компания Ростова. Сегодня объект ушел с молотка почти за 14 миллионов рублей. Согласно протоколу на сайте электронной площадки «Южная торговая система», в аукционе принимали участие три компании. При этом действующий арендатор объекта предложений по цене не делал. Комплекс складских помещений 19-го века имеет статус памятника архитектуры федерального значения.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Эта земля на набережной стоит, как минимум, на порядок дороже.
Никто в СК не хочет проверить сделку? Чего-то быстренько её сбацали. Пока народ не расшумелся.