Владельцем Парамоновских складов стала топливная компания Ростова

У Парамоновских складов — новый владелец. Им стала топливная компания Ростова. Сегодня объект ушел с молотка почти за 14 миллионов рублей. Согласно протоколу на сайте электронной площадки «Южная торговая система», в аукционе принимали участие три компании. При этом действующий арендатор объекта предложений по цене не делал. Комплекс складских помещений 19-го века имеет статус памятника архитектуры федерального значения.