Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Владимир Арцыбашев уволился с должности замглавы администрации Ростова по ЖКХ

11:45 Вторник, 14.02.2017

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев уволился с должности по собственному желанию. Информацию об уходе чиновник лично подтвердил «Дон-ТР». Кто сменит чиновника, пока неизвестно. Напомним, Владимир Арцыбашев занимал пост замглавы города по ЖКХ с 2013 года.

Еще темы рубрики

14 февраля 2017
Владимир Арцыбашев уволился с должности замглавы администрации Ростова по ЖКХ
14 февраля 2017
Сегодня в Ростове состоится первое слушание по делу о подготовке теракта
14 февраля 2017
Имя слоненка назовут сегодня в зоопарке Ростова
14 февраля 2017
153 спецмашины расчищают улицы Ростова от снега

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.