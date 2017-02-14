Владимир Арцыбашев уволился с должности замглавы администрации Ростова по ЖКХ

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев уволился с должности по собственному желанию. Информацию об уходе чиновник лично подтвердил «Дон-ТР». Кто сменит чиновника, пока неизвестно. Напомним, Владимир Арцыбашев занимал пост замглавы города по ЖКХ с 2013 года.