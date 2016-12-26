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ОБЩЕСТВО

Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим авиакатастрофе под Сочи

14:10 Воскресенье, 25.12.2016

26 декабря Владимир Путин объявил днём общенационального траура по погибшим при крушении самолета ТУ-154. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, авиакатастрофа произошла в 5 часов 40 минут вскоре после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека.

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