Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим авиакатастрофе под Сочи

26 декабря Владимир Путин объявил днём общенационального траура по погибшим при крушении самолета ТУ-154. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, авиакатастрофа произошла в 5 часов 40 минут вскоре после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека.