Власти Дона закупят уникальную технику для благоустройства левобережной зоны
Более 23,5 миллионов рублей выделено из резервного фонда областного бюджета на закупку спецтехники для благоустройства левобережной зоны. Такое решение накануне принял губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.
Отметим, что эти многофункциональные установки обладают уникальными возможностями (например, плавучестью). Спецтехника особенно пригодится при уборке камыша и другой растительности в районе стадиона «Ростов-Арена» и всей левобережной зоны.
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