Власти планируют усилить российско-украинскую границу в поселке Чертково

Участок российско-украинской границы в Ростовской области будет усилен. Предполагается, что в поселке Чертково построят ограничительные сооружения. Сегодня там работает специальная комиссия.

Утвердительного ответа от участников межведомственной комиссии журналисты телерадиокомпании «Дон-ТР» не получили, оно и понятно — вопрос сложный и требует тщательной проработки, в том числе учета мнений местных жителей, решения финансовых вопросов, а также определения точного местоположения, где будет находится это инженерное сооружение.

Напомним, Чертково делит российско-украинская граница. По иронии рубеж проходит на улице Дружбы Народов, где как раз и собираются установить этот забор. Он будет делить потоки автомобильного движения на линии границы и главное, по мнению властей, станет щитом, препятствующим правонарушениям и контрабандной деятельности.

Как удалось узнать у пресс-службы донского погрануправления ФСБ, только за прошлый год донские пограничники пресекли более 60-ти попыток контрабандного перемещения через границу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Задержано около 2,5 тысяч нарушителей.

Неоднократно украинские пограничники задерживали и просто мирных жителей, случайно оказавшихся на сопредельной территории. Так историю рассказал Александр Марченко. Его сын с другом не пересекая границу в районе Волошино решили сфотографироваться на фоне разгромленного пункта пропуска «Красная Таловка». По ним внезапно открыли огонь с украинской стороны. Сыну попали в спину, он получил сквозное ранение, и эта травма навсегда изменила жизнь молодого человека.

«Одно обидно, что ему не поступить теперь в военное училище, в которое он так хотел попасть. Считаю, что нужно ограждать наших граждан от таких нелюдей, которые стреляют в спину беззащитным», — сказал Александр Марченко.

Ограничительное сооружение будет препятствовать незаконному пересечению границы, в этом однозначно уверены и местные жители, и администрация.