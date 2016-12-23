Власти Ростова планируют ввести новые правила ёлочной торговли

Власти Ростова-на-Дону пытаются навести порядок в елочной торговле. Теперь за право продавать зелёных красавиц на улицах города нужно будет побороться на конкурсе. Сегодня в администрации должны были подвести итоги и назвать предпринимателей, которым разрешено торговать хвойными на новогодних площадках.

Как рассказали в департаменте имущественно-земельных отношений Ростова, конкурс считается несостоявшимся, потому что заявку на участие подал всего один предприниматель. Поэтому вопрос о том, считать ли елочные базары легальными или нелегальными — вопрос открытый. Скорее всего, власти снова проведут конкурс, но в будущем уже лучше доведут до сведения предпринимателей условия и сроки.

Напомним, совсем недавно власти донской столицы решили провести конкурс на право размещения елочных базаров. Разыгрывалось 24 участка. Участки — это территории на улицах города.

Участники должны были подать заявки с документами и представить эскизы оформления своих торговых точек. Победители получили бы право торговать на этих территориях с 20 ноября по 15 января в течение пяти лет. Если бы конкурс состоялся, то, кроме указанных в списке территорий, торговать елками можно было бы только на специальных новогодних ярмарках.