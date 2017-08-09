Власти Таганрога: пожар на стадионе «Торпедо» не повлиял на ход реконструкции объекта

Пожар, который потушили на стадионе «Торпедо», не отразился на скорости выполнения строительных работ. Реконструкция по-прежнему идет опережающими темпами, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

«Действительно 5 августа на стадионе «Торпедо» произошло небольшое возгорание теплоизоляции, из-за чего загорелась опалубка. В настоящее время все последствия устранены. Ни к каким серьезным изменениям это не привело. Срок сдачи объекта изменен не будет. На момент проведения сварочных работ и момент возникновения пожара температура воздуха составляла 42 градуса, что и послужило дополнительным фактором для возгорания. Реконструкция по-прежнему идет опережающими темпами. По муниципальному контракту, срок завершения работ — 6 февраля 2018 года. Но есть все предпосылки для того, чтобы мы объект сдали в этом году», — прокомментировал глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий.

Напомним, стадион реконструируется в рамках подготовки к ЧМ-2018. Таганрог вошел в список городов, которые рассматриваются FIFA как возможные базы для проживания и тренировки команд-участниц соревнований.